ضربة في خصر «داعش».. دلالات مقتل الجهادي الفرنسي فابيان كلان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 فبراير 2019, 07:45 مساء
الجهادي الفرنسي «فابيان كلان»

أفادت مصادر أمنية، الخميس، أن الجهادي الفرنسي «فابيان كلان» الذي تبنى في تسجيل صوتي باسم تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، المسؤولية عن اعتداءات نوفمبر 2015 في باريس، قًتل ليلاً في غارة جوية في سوريا.

وبحسب إذاعة «فرانس انتر» التي كشفت المعلومات، فإن شقيقه جان ميشال، وهو جهادي فرنسي أيضًا أصيب بجروح بالغة خلال ضربة شنّها التحالف الدولي.

وقال المحققون الفرنسيون إن فابيان كلان (41 عامًا) هو من سجل التبني الصوتي لاعتداءات 13 نوفمبر 2015، وأسفر عن 130 قتيلاً ومئات الجرحى، وشقيقه جان ميشال (38 عامًا) هو مرنم الأناشيد في التسجيل.

مقتل أحد قيادات «داعش» المتورط في هجوم باريس

وبعد إثبات تورطهما أصدر قضاة التحقيق مذكرة توقيف بحق كل واحد في يونيو 2018. وفابيان كلان الملقب بـ«عمر» اعتنق الإسلام في التسعينيات، وأصبح متشددًا كما شقيقه مطلع العام ألفين.

ويمثل مقتل «فابيان كلان» ضربة في خصر تنظيم «داعش» بالنظر إلى تمدد عناصره إلى قلب أوروبا وتنفيذ هجمات إرهابية بالنظر إلى تجنيد مقاتلين وقيادات من مسلمي أوروبا. 

وترجع أهمية القيادي الجهادي السابق داخل التنظيم في كونه عقلاً مدبرًا لخططه الاستراتيجية لاسيما مع إدانته في السابق بفكر متطرف، حيث حُكم عليه 2009 بالسجن خمس سنوات مع جهادي آخر فرنسي يدعى توماس بارنوان في قضية شبكة أرتيغات.

والشقيقان وهما من عناصر التنظيم المتطرف كانا مقربين من الخلية التي نفذت اعتداءات باريس وبروكسل في 2015 و2016 ومصممون على مواصلة القتال رغم الهزائم العسكرية العديدة لـ«داعش» الذي بات محاصرًا في آخر جيب له.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصة شعر ترامب وكيم تجتاح فيتنام قبل لقائهما
منوعات
الإنجليز يحصرون ثروة محمد صلاح في تقرير مثير
رياضة عالمية
بلجيكا تؤكد للمرة الأولى تعويض شركاتها من الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
صحف عربية: تقويض «الميليشيات» ووضع حد لسيطرتها على الدولة
ليبيا
لاغرفيلد.. «قيصر» الموضة الساخر دائمًا
أناقة وجمال
مؤسسة النفط ترد على المغربي: التحقق من استتباب الأمن شرط لإعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
باشاغا يتهم «جهة بعينها» بعرقلة عمله ويصنف التشكيلات المسلحة في العاصمة ويتحدث ...
ليبيا
الحبري: ثلث ميزانية الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية جرى تسييلها لفائدة الجيش
ليبيا
المغربي: حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة يتسلّم موقع حقل الشرارة
ليبيا
الأفريقي للتنمية: مليون برميل نفط يوميًا كافية لتطوير خطة تعافي الاقتصاد الليبي
ليبيا
مطعم أفريقي مغمور يفوز بلقب الأفضل عالميًّا
كوجينة
البعثة الأممية: غسان سلامة ناقش مع حفتر 3 ملفات هامة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سامسونغ» تكشف عن هاتف بشاشة قابلة للطيّ