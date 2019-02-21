قبيل زيارة ولي العهد.. الصين: رغبتنا في علاقات وثيقة مع إيران لم تتغير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 فبراير 2019, 10:01 صباحا
الرئيس الصيني شي جين بينغ. (رويترز)

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لرئيس البرلمان الإيراني إن رغبة الصين في إقامة علاقات وثيقة مع إيران لم تتغير بغض النظر عن الموقف الدولي، وذلك قبيل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بكين اليوم الخميس.

وتقليديًا لم تلعب الصين دورًا يذكر في صراعات أو دبلوماسية الشرق الأوسط على الرغم من الاعتماد على المنطقة في الحصول على النفط، حيث احتلت إيران المركز الرابع بين أكبر مورديها العام الماضي لكنها تحاول تعزيز مكانتها خاصة في العالم العربي، بحسب وكالة «رويترز».

وزار العاهل السعودي الملك سلمان بكين العام 2017 ويصل الأمير محمد اليوم الخميس في زيارة تستغرق يومين.

لكن الصين اضطرت للسير على حبل مشدود فهي ترتبط بعلاقات وثيقة أيضًا مع إيران غريمة السعودية بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر، اليوم الخميس، إن خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، أمس الأربعاء قال شي إن البلدين بينهما صداقة قديمة خضعت لاختبارات.

ونقلت عن شي قوله «مهما تغير الموقف الدولي والإقليمي فإن عزم الصين على تنمية شراكة استراتيجية شاملة مع إيران لن يتغير».

وأضاف شي أن على الصين وإيران تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة ومواصلة دعم بعضهما البعض فيما يتعلق بالمصالح الأساسية وبواعث القلق الكبرى.

ومضى قائلًا إن الصين تؤيد التعاون بين الشركاء الدوليين والإقليميين للإسراع بوضع الشرق الأوسط على طريق الاستقرار والتنمية.

وقال شي: «ندعم إيران في لعب دور بناء للحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة ونرغب في التواصل والتنسيق عن كثب على صعيد القضايا الإقليمية».

وفي بكين رافق وزير النفط، بيجن نامدار زنغنهن لاريجاني بالإضافة إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي اجتمع مع نظيره الصيني الثلاثاء الماضي.

ورفض حلفاء واشنطن الأوروبيون الرئيسيون قرارًا اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي بالتخلي عن الاتفاق النووي الإيراني الذي شمل الصين وروسيا وأدى إلى رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل الحد من أنشطة برنامجها النووي.

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