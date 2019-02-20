ولي العهد السعودي يجري محادثات في الهند بعد زيارة باكستان

ولي العهد السعودي الأمير مع الرئيس الهندي (وسط) ورئيس الوزراء الهندي. (أ ف ب)

بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الهند في إطار جولته الآسيوية الهادفة إلى تثبيت مكانة الرياض على الساحة الدبلوماسية بعد خمسة أشهر على قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى نيودلهي، مساء أمس الثلاثاء، وكان في استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في المطار. ومن المقرر أن يجري الجانبان محادثات، اليوم الأربعاء.

وتشكل الهند المحطة الثانية من جولته في آسيا بعد زيارته باكستان الأحد والإثنين، كما ينتظر أن يزور الصين الخميس والجمعة.

والسعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند لكن وزارة الخارجية الهندية قالت الأسبوع الماضي إن البلدين وسعا الروابط لما هو أبعد من قطاع الطاقة وإن الحكومتين اتفقتا على بناء شراكة استراتيجية.

وقال ولي العهد، في تصريحات صحفية في ختام حفل الاستقبال البروتوكولي في القصر الرئاسي، إنه بإمكان السعودية والهند القيام بأمور جيدة معًا، مؤكدًا حرصه على الحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها بما فيه خير البلدين.

وستشكل زيارة الهند مناسبة لبحث العلاقات الاقتصادية بين السعودية ونيودلهي. وحاليًا، تزود السعودية الهند بنحو 20% من احتياجاتها من النفط الخام وترغب في استبعاد خصمها اللدود إيران كمصدر نفط للهند.

وفي مرحلة من المراحل، تجاوزت إيران السعودية العام الماضي في كميات النفط التي تحصل عليها الهند من المصدرين، إلا أن إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران يلحق بقطاع النفط الإيراني أضرارًا كبيرة.

كما سعى مودي في السنوات الأخيرة إلى استقطاب الاستثمارات السعودية لمشاريع البنى التحتية الرئيسية.



وتأتي جولة محمد بن سلمان في المنطقة على خلفية أزمة بين الهند وباكستان بعد الاعتداء الانتحاري في كشمير الهندية الذي أسفر عن مقتل 41 من عناصر الأمن الهندية الأسبوع الماضي.



والإثنين، صرح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير خلال زيارة باكستان «هدفنا يتمثل بمحاولة خفض تصعيد التوتر بين البلدين الجارين والبحث عن مسار لحل هذه الخلافات سلميًا».



وكانت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اِسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي أثارت موجة استنكار عالمية ومست بصورة المملكة على الساحة الدولية وخصوصًا ولي العهد.