المبعوث الدولي اليمني: أول انسحاب من الحديدة يبدأ الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 07:53 مساء
مبعوث الأمم المتّحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يصل إلى اجتماع مع مسؤولين محليين . (أ ف ب)

ذكر مبعوث الأمم المتّحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أن أول انسحاب للقوات من مدينة الحديدة المضطربة يمكن أن يبدأ في وقت لاحق الثلاثاء أو الأربعاء، وذلك في أول خطوة ملموسة باتجاه خفض التصعيد في الحرب الدائرة في هذا البلد.

والأحد اتّفقت الحكومة اليمنية مع المتمرّدين الحوثيين على المرحلة الأولى من انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة والتي تعتبر جزءًا مهمًا من اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم في أوائل ديسمبر في السويد.

وقال غريفيث لمجلس الأمن الدولي إن الطرفين اتفقا على الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى، يليه الانسحاب من ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، إضافة إلى مفاصل مهمة من المدينة. وأضاف «مع بدء عملية الانسحاب، ربما اليوم أو غدًا، ضمن ذلك الجزء من اتفاق الحديدة، أصبحت لدينا الآن فرصة للانتقال من الوعد الذي تم قطعه في السويد إلى الأمل الآن في اليمن».

وسيتيح الانسحاب الوصول خلال الأيام المقبلة إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، التي يعتقد أنها تحتوي على ما يكفي من الأغذية لإطعام 2,7 مليون شخص لمدة شهر، بحسب مدير المساعدات في الأمم المتحدة مارك لوكوك. وتأمل الأمم المتحدة في أن يتيح خفض التصعيد في الحديدة وصول مساعدات غذائية وطبية لملايين اليمنيين الذين هم بأمسّ الحاجة إليها في بلد يقف على شفير المجاعة.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، حرباً منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيّين المدعومين من إيران والقوّات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليًا عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا للقوات الحكومية.

ومذّاك، قُتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفق منظّمة الصحّة العالميّة، بينما تقول منظّمات حقوقيّة مستقلّة إنّ عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية: غسان سلامة ناقش مع حفتر 3 ملفات هامة
ليبيا
موريتانيا تدشن حملة تبرعات لمنتخب «الأمم»
رياضة عالمية
صولة يكشف سبب غياب نشنوش عن المنتخب
رياضة محلية
آمر «الكرامة» من «الشرارة»: الجيش هو الحامي الحصين لقوت الليبيين
ليبيا
كاركاتير حليم - ثورة فبراير والحلم المسروق!
كاريكاتير
بالفيديو: حريق هائل في أبراج جبل عمر بمكة المكرمة (صور)
دولى
دوردة في القاهرة ومنها إلى أوروبا للعلاج
ليبيا
علي عبد اللطيف احميده: هذا هو المطلوب من أطراف الأزمة الليبية.. والتاريخ لا يرحم
ليبيا
المسلاتي: ليبيا بلد غاب عنه حسن التدبير
ليبيا
صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكحول يقتل 40 ألف فرنسي سنويًا