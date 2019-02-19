مستشارة للأسد ترفض منح الأكراد حكمًا ذاتيًا

رفضت بثينة شعبان المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد بشدة الثلاثاء فكرة منح الأكراد السوريين قدرًا من الحكم الذاتي، قائلًا «إن مثل هذه الخطوة ستفتح الباب أمام تقسيم البلاد».

وقدمت السلطة التي يقودها الأكراد وتدير مناطق كثيرة في شمال وشرق سوريا خارطة طريق بشأن التوصل إلى اتفاق مع الأسد وذلك خلال الاجتماعات التي عقدتها في الآونة الأخيرة مع حليفته الأساسية روسيا، وفق «رويترز».

ويريد الأكراد الاحتفاظ بمنطقتهم التي تحكم نفسها داخل دولة لا مركزية عندما تنسحب القوات الأميركية التي تساندهم حاليًا. ويأملون أيضًا في التوصل إلى اتفاق مع دمشق يثني تركيا المجاورة عن مهاجمتهم. ولكن عندما سئلت يوم الثلاثاء عما إذا كانت دمشق مستعدة لعمل اتفاق يمنح الأكراد قدرًا من الحكم الذاتي رفضت بثينة شعبان بشدة الاقتراح.

وقالت على هامش مؤتمر للشرق الأوسط في موسكو ينظمه نادي فالداي للنقاش «الحكم الذاتي يعني تقسيم سورية. ليس لدينا أي سبيل لتقسيم سورية». وأضافت «سورية دولة تستوعب الجميع والكل له نفس الحقوق والمساواة أمام القانون السوري وأمام الدستور السوري». ووصفت الأكراد بأنهم جزء ثمين ومهم من الشعب السوري.