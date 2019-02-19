مفوضة الأمم المتحدة: «داعش» يحاصر 200 أسرة في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 04:30 مساء

ذكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يوم الثلاثاء أن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرة تنظيم «داعش» في سورية وأن مقاتلي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.

وقالت باشليه في بيان «كثير منها (الأسر)... لا يزال يتعرض (أيضًا) لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سورية الديمقراطية حليفته على الأرض»، وفق «رويترز».

وقال روبرت كولفيل الناطق باسم باشليه في إفادة إن القانون الدولي يلزم قوات سورية الديمقراطية التي تساندها الولايات المتحدة وتهاجم التنظيم المتشدد باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب.

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