الداخلية المصرية: مقتل 16 «إرهابيًا» في العريش شمال سيناء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 11:58 صباحا

قالت وزارة الداخلية المصرية إن 16 «إرهابيًا» قتلوا في اشتباكات مع الشرطة في العريش شمال سيناء، بعد مقتل وإصابة 15 عسكريًا مصريًا السبت الماضي في هجوم تبناه تنظيم «داعش».

وأضافت الوزارة في بيان إن «قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية وشخصيات مهمة بنطاق مدينة العريش»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتابعت: «أنه بمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع عدد 10 منهم».

وذكر البيان: «أنه بمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات مما أسفر عن مصرع عدد 6 منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة».

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