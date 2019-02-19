انتخاب أول امرأة لرئاسة برلمان كردستان العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 12:11 صباحا
فالا فريد مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني أول امرأة ترأس برلمان كردستان العراق

انتخب أعضاء برلمان إقليم كردستان العراق، الاثنين، رئيسة موقتة للمجلس الذي يتمتع بأهمية كبيرة للاستقرار، وذلك رغم مقاطعة ثاني أكبر الأحزاب الكردية بسبب خلاف بين القوى السياسية الرئيسية بالإقليم.

وفازت فالا فريد، مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر أحزاب الإقليم وأول امرأة ترأس برلمان كردستان العراق، بالمنصب بموافقة 68 صوتًا، لكن ثاني أكبر أحزاب الإقليم، وهو الاتحاد الوطني الكردستاني قاطع التصويت.

وقال لطيف شيخ عمر المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الاثنين «دون اتفاق سياسي موقع بيننا فإننا لن نشارك في الجلسة البرلمانية، ولا عملية تشكيل الحكومة».

ويتولى البرلمان المؤلف من 111 مقعدًا سن قوانين الإقليم شبه المستقل، ودوره مهم للاستقرار الإقليمي بعد سنوات عديدة من الاضطرابات السياسية وصلت لذروتها باستفتاء على استقلال الإقليم في سبتمبر 2017.

وهز الاستفتاء الإقليم، وأضرّ بعلاقاته بالحكومة الاتحادية في بغداد، وأثر على حصته في الميزانية الاتحادية، لكن العلاقات تحسنت منذ ذلك الحين رغم بقاء خلافات بشأن صادرات النفط.

واعتاد الحزبان على التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة في حكومة الإقليم، لكن مقاطعة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للتصويت يوم الاثنين دليل على استمرار الخلاف بين الحزبين بشأن مناصب رئيسية، ومن أبرز نقاط الخلاف إدارة منطقة كركوك المتنازع عليها، ووزارة العدل في بغداد.

وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه بمجرد إبرام اتفاق سياسي ملزم بين الحزبين الرئيسين، فإن رئاسة المجلس ستنتقل إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وسيتم إجراء تصويت جديد.

وقال أوميد خوشناو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني «بمجرد وجود اتفاق بين الحزبين سنسحب مرشحنا وسنصوت لمرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وفقًا لاتفاقنا».

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