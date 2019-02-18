الإمارات تشتري منصات إطلاق صورايخ أميركية بـ1,6 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 04:51 مساء
صواريخ باتريوت أثناء تدريبات في بولندا في 2015. (أ ف ب)

أعلنت أبوظبي الإثنين توقيع صفقة مع شركة «ريثيون» الأميركية لشراء منصات إطلاق صواريخ خاصة بمنظومة باتريوت، بتكلفة بلغت 5,871 مليارات درهم (نحو 1,6 مليار دولار).

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني إن الصفقة التي وقّعت في اليوم الثاني من معرض «آيدكس» الدفاعي والأمني في أبوظبي، جزء من مجموعة صفقات تسليحية أخرى مع شركات أجنبية بلغ مجموعها نحو 3,2 مليارات دولار في يومين، بحسب «فرانس برس».

وبين هذه الصفقات عقد بقيمة 1,3 مليار درهم (نحو 353 مليون دولار) مع «ريثيون» لشراء صواريخ مستحدثة على منظومة باتريوت، جرى توقيعها الأحد، في اليوم الأول من المعرض الذي ينظّم كل عامين. والإمارات حليف رئيسي للولايات المتحدة في الخليج، وتقيم علاقات وطيدة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. وتقاتل القوات الإماراتية الحوثيين في اليمن المجاور ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية.

وأعلن مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية الجنرال تشارلز هوبر أن الولايات المتحدة ستبني مستشفى عسكريًا ضخمًا في العاصمة الإماراتية بتمويل من الدولة الخليجية لمعالجة الجنود الإماراتيين والأميركيين المتمركزين في المنطقة.

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