باريس ترفض طلب ترامب استعادة مقاتلي «داعش» الفرنسيين من سورية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (رويترز)

قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، اليوم الإثنين، إن بلادها لن تتخذ أي إجراء في الوقت الحالي بناء على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحلفاء أوروبيين لاستعادة مئات من مقاتلي تنظيم «داعش» من سورية، وستعيد المقاتلين على أساس مبدأ «كل حالة على حدة».

ويبدو أن مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة يتأهبون لانتزاع السيطرة على آخر معقل لتنظيم ا«داعش» في سورية، وألح ترامب يوم السبت على فرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستعادة أكثر من 800 مقاتل من التنظيم تم اعتقالهم وأن تقوم بمحاكمتهم، بحسب وكالة «رويترز».

وتعهد ترامب بسحب القوات الأميركية من سورية بعد تحقيق النصر على الدولة الإسلامية على الأرض، مما أثار مخاوف في باريس وعواصم أوروبية أخرى بشأن احتمال محاولة، متشددين من هذه الدول العودة إلى بلدانهم.

وقالت بيلوبيه، في تصريحات إلى قناة «فرانس 2» التلفزيونية، «هناك وضع جيوسياسي جديد في ظل الانسحاب الأميركي. ولن نغير سياستنا في الوقت الحالي. لن تستجيب فرنسا في هذه المرحلة لمطالب (ترامب)».

وتقضي سياسة الحكومة الفرنسية برفض استعادة المقاتلين وزوجاتهم رفضًا قاطعًا. وأشار إليهم وزير الخارجية جان إيف لو دريان باعتبارهم «أعداء» الأمة الذين يجب أن يمثلوا أمام العدالة سواء في سورية أو العراق.

لكن وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، أعلن في أواخر يناير أن انسحاب الولايات المتحدة من سورية أجبر فرنسا على الاستعداد لعودة عشرات المتشددين الفرنسيين الذين تحتجزهم سلطات كردية مدعومة من واشنطن.

وتحاول باريس بالفعل إعادة القصر على أساس مبدأ كل حالة على حدة.

وتقول مصادر عسكرية ودبلوماسية إن قوات «سورية الديمقراطية» التي يهيمن عليها الأكراد تحتجز نحو 150 مواطنًا فرنسيًّا في شمال شرق سورية بينهم 50 بالغًا.

وردت ألمانيا أيضًا بفتور على مطالب ترامب، وقالت إنها لا يمكن أن تستعيد مقاتلي التنظيم إلا بعد زيارات قنصلية.