الوضع في سورية على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم

علم للاتحاد الأوروبي في بروكسل. (فرانس برس)

يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في بروكسل اليوم الإثنين، عددًا من القضايا، بينها الوضع في سورية، غداة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة مواطنيهم المعتقلين لالتحاقهم بتنظيم «داعش».

ويتضمن جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل عددًا من القضايا بينها «الوضع في سورية، خصوصًا في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي ذلك بينما تبدو قوات «سورية الديمقراطية» على وشك إعلان انتصارها على التنظيم الجهادي. لكن المسلحين المتحصنين في جيب في قرية الباغوز، آخر مربع لهم في شرق سورية تبلغ مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع، يبدون مقاومة شرسة.

وكان الرئيس الأميركي دعا في تغريدة، مساء السبت، الدول الأوروبية، خصوصًا بريطانيا، إلى إعادة مواطنيها المعتقلين في سورية إلى بلدانهم ومحاكمتهم، محذرًا من أن الولايات المتحدة قد تضطر «للإفراج عنهم».

وكتب ترامب في تغريدته، مساء السبت، أن «الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من داعش أسرناهم في سورية من أجل محاكمتهم». وأضاف أن «الخلافة على وشك أن تسقط. البديل لن يكون جيدًا لأننا سنضطر للإفراج عنهم».

وترفض السلطات الكردية في سورية محاكمة الأجانب، وتطالب بإرسالهم إلى دولهم التي أتوا منها. لكن الدول الغربية تبدي اجمالاً ترددًا إزاء ذلك؛ خوفًا من رد فعل سلبي من الرأي العام فيها.

وهؤلاء الأجانب هم بريطانيون وفرنسيون وألمان وأيرلنديون وإيطاليون، وتمكنت قوات «سورية الديمقراطية» في السنوات الأخيرة من اعتقال مئات من هؤلاء المسلحين أثناء معاركها مع التنظيم المتطرف في سورية.

وردت باريس وبروكسل وبرلين، الأحد، على تصريحات الرئيس ترامب الذي كان أعلن في ديسمبر 2018 قراره سحب العسكريين الأميركيين من سورية.

وقال وزير الدولة الفرنسي للداخلية، لوران نونيز، إن هؤلاء المسحلين «محتجزون لدى الأكراد، ونحن على ثقة تامة في قدرتهم على الإبقاء عليهم» رهن الاحتجاز. وأضاف: «في كل الأحوال إذا عاد هؤلاء إلى التراب الوطني، فجميعهم لديهم إجراءات قضائية جارية، وسيتم إعمال القانون وحبسهم».

وبعد تردد، بدأت فرنسا على ما يبدو تفكر في عودة مواطنيها. وتحدث مصدر قريب من الملف عن وجود 150 فرنسيًّا هناك، بينهم 90 قاصرًا.

وفي بلجيكا طالب وزير العدل كين غينس بـ«حل أوروبي» داعيًا إلى «التفكير بهدوء والنظر فيما ينطوي على مخاطر أمنية أقل». وقال: «لدينا حاليًا في شمال سورية خصوصًا أمهات وأطفال، لكن أيضًا بعض المقاتلين المعروفين».

أما في ألمانيا، فقد قالت مصادر في الخارجية إن برلين تدرس «الخيارات لتمكين مواطنين ألمان من مغادرة سورية، خصوصًا الحالات الإنسانية».