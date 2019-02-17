الرئيس السوري يوجه رسالة ونداء للقوات الكردية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 05:23 مساء

قال الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد إن واشنطن لن تحمي الجماعات التي تراهن عليها، في إشارة فيما يبدو للمقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة في شمال البلاد.

وقال الأسد دون تسمية أي جماعات «نقول للمجموعات العميلة للأميركي... الأميركي لن يحميكم وستكونون أداة بيده للمقايضة»، وفق «رويترز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر أنه سيسحب القوات من سورية، مما أثار تساؤلات بشان مصير حلفاء واشنطن الأكراد الذين يواجهون خطر هجمات تركية. وطالما قدمت القوات الأميركية الأسلحة والتدريب لقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في المعركة ضد تنظيم «داعش».

وساعد الوجود الأميركي قوات سورية الديمقراطية في السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في شمال وشرق سوريا وكان ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يمثل رادعا لتركيا التي تعهدت بسحق وحدات حماية الشعب. وترى أنقرة الوحدات تهديدا أمنيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا على الأراض التركية منذ عقود.

ودفعت الخطوة الأميركية قادة أكراد سورية لإجراء محادثات جديدة مع دمشق وحليفتها الرئيسية موسكو على أمل التوصل لاتفاق قد يحمي منطقة قوات سورية الديمقراطية وبعض مكاسبها على الأقل.

وقال الأسد في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة «لن يحميكم سوى دولتكم... إذا لم تحضروا أنفسكم للدفاع عن بلدكم، وللمقاومة فلن تكونوا سوى عبيد عند العثماني (تركيا)، لن يحميكم سوى دولتكم، لن يدافع عنكم سوى الجيش العربي السوري».

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