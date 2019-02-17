روحاني: إيران مستعدة لتحسين العلاقات مع كل دول الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 11:34 صباحا
الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك (رويترز)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن طهران تريد إقامة علاقات وثيقة مع كل دول الشرق الأوسط، حيث تخوض هي والسعودية حروبًا بالوكالة منذ عقود.

وذكر روحاني، في خطاب ألقاه في جنوب البلاد وبثه التلفزيون الرسمي على الهواء وأوردته «رويترز»: «إيران مستعدة للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط... أعداؤنا... أميركا وإسرائيل تسعيان لزرع الشقاق بين الإيرانيين».

وتساند كل من إيران والسعودية أطرافًا متحاربة في سورية واليمن، فيما رحبت السعودية بانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران.

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وقال روحاني إن النهج الأميركي حيال إيران مقدر له الفشل. وأضاف من مدينة بندر كناوه في جنوب البلاد «لن نخضع لضغوط أميركا وإسرائيل».

وألمحت طهران من قبل إلى أنها قد تقوم بعمل عسكري في الخليج لمنع الدول الأخرى من تصدير النفط ردًا على عقوبات أميركية تهدف لوقف صادراتها من الخام.

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