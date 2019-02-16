أمير «داعش» بقبضة الجيش اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 فبراير 2019, 07:19 مساء

تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من توقيف أمير بتنظيم «داعش»، كان قد عبر مع عنصر آخر من التنظيم المتطرف الحدود اللبنانية - السورية، قادمين من دير الزور شرق سورية.

وتمت العملية النوعية للجيش اللبناني بمنطقة الهرمل شمال شري البلاد، عند أحد المعابر غير الشرعية، حيث تم توقيف «الإرهابييْن» بشكل متزامن، وتم نقلهما إلى فرع البقاع للتحقيق، وفق «سكاي نيوز».

ويتزامن ذلك مع تمكن القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة من السيطرة على آخر معقل لتنظيم «داعش» المتشدد في منطقة شرق الفرات شمال سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن قوات «سورية الديمقراطية» تواصل عمليات التمشيط في المزارع الواقعة على مقربة من الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور؛ بحثًا عن فارين من تنظيم «داعش لجأوا» إلى الأنفاق.

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