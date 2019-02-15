ولي العهد السعودي يزور الصين الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 فبراير 2019, 03:46 مساء
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (ا ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور بكين الأسبوع المقبل، خلال جولته الآسيوية التي يتوقع أن تشهد توقيع حزمة استثمارات مع باكستان المتعثرة ماليًا.

ووفق وكالة «فرانس برس»، يزور محمد بن سلمان، بكين الخميس والجمعة المقبلين، وسيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ ونائب رئيس الوزراء هان تشينغ.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، في تصريح صحفي، إنّ الزيارة ترمي إلى «دعم التطوير الكبير في العلاقات الصينية السعودية» و«توثيق التعاون» بشأن مشروع «الحزام والطريق» الصيني.

وتأتي جولة الأمير محمد الآسيوية في وقت يسعى أكبر بلد مصدر للنفط في العالم للاستثمار بكثافة في مشروعات التكرير والبتروكيماويات في أرجاء العالم لتأمين مشترين لنفطها على الأجل الطويل.

ويزور ولي العهد السعودي باكستان السبت والأحد. وتجري الرياض وإسلام أباد، الحليفتان منذ عقود، محادثات منذ أشهر لوضع تفاصيل الاتفاقيات قبل زيارة ولي العهد.

وتردد أن السعودية تستعد للتوقيع على مجموعة اتفاقيات استثمار مع باكستان تهدف إلى مساعدة الدولة المسلمة الحليفة التي تعاني من أزمة مالية.

ومن بين أهم الاستثمارات بناء مصفاة نفط بقيمة 10 مليارات دولار، ومجمع للنفط في ميناء غوادر الاستراتيجي على بحر العرب الوجهة النهائية فيما يعرف بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وتتضمن المبادرة الصينية مشروعات كلفتها نحو 60 مليار دولار في عدد من الدول. وتأتي الزيارة بينما تتعرض السعودية وولي عهدها لضغوط دولية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

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