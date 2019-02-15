طائرات مسيرة توقف رحلات مطار دبي مؤقتًا

طائرات تظهر بمطار دبي الدولي (رويترز)

قال ناطق باسم مطار دبي الدولي إن الرحلات توقفت مؤقتًا في المطار، صباح يوم الجمعة، بسبب تحليق طائرة مسيرة، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وذكر المطار أن التوقف استمر من الساعة 10:13 حتى الساعة 10:45 بالتوقيت المحلي (06:13- 06:45 بتوقيت جرينتش) قبل السماح للطائرات بالتحرك.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر»: «عودة حركة الطيران بشكل طبيعي في مطار دبي بعد توقف مؤقت بسبب وجود طائرة (درون) في أجواء المطار». وأضاف المكتب أن إيقاف حركة الطيران كان «هدفه ضمان سلامة المسافرين وجميع رحلات الطيران المقلعة من المطار والقادمة إليه».

ومطار دبي هو مركز نشاط شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي، وهو أزحم مطار دولي في العالم إذ استخدمه 81.4 مليون مسافر خلال أول 11 شهرًا من 2018.

وذكر المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي، في مقابلة مع تلفزيون «العربية»، أن هناك عقوبات صارمة في دولة الإمارات على تحليق الطائرات المسيرة دون تصريح.

وبات نشاط الطائرات المسيرة الذي يؤثر على حركة الطيران التجارية قضية ملحة جديدة بعد تقارير عن رصدها في محيط مطارات في بريطانيا والولايات المتحدة.

وفي يناير، توقفت رحلات الإقلاع من مطار هيثرو في لندن لمدة ساعة تقريبًا بعد رصد طائرة مسيرة. كما توقفت رحلات الوصول مؤقتًا في مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرزي بعد مشاهدة طائرات من هذا النوع.

وفي ديسمبر تعطلت الرحلات في مطار جاتويك، ثاني أزحم مطارات لندن، بسبب أنشطة طائرات مسيرة. ولجأ الركاب في دبي إلى «تويتر» للشكوى من تأخر الرحلات يوم الجمعة.

وكتب أنوشويج: «الطائرة متوقفة منذ دهر على مدرج مطار دبي غير قادرة على التحرك لأن طائرات مسيرة غير مصرح بها دخلت المجال الجوي هنا وألغيت كل رحلات الإقلاع!».