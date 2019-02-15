التحالف الدولي يناقش في ميونيخ انسحاب القوات الأميركية من سورية

الفندق الذي سيعقد فيه مؤتمر ميونيخ حول الأمن في ميونيخ (ا ف ب)

يلتقي وزراء دفاع دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة «داعش»، في ميونيخ الجمعة، لمناقشة كيفية تنظيم صفوفهم بعد أن يتم طرد المسلحين من آخر جيب لهم في سورية، وتغادر القوات الأميركية البلاد، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

والوقت يضيق، فمقاتلو التنظيم المسلح الذين تحاصرهم قوات عربية-كردية مدعومة من الولايات المتحدة، يدافعون بشراسة عن جيبهم الأخير في شمال شرق سورية بعدما تقلصت مساحة سيطرته إلى كيلومتر مربع.

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ومع قرب اعلان انتهاء «الخلافة» التي أعلنها تنظيم الدولة، فإن القوات الأميركية تستعد للانسحاب من مناطق يسيطر على الأكراد، ما سيفضي إلى إعادة تموضع الاطراف الاخرى في المنطقة.

ويحضر حوالي 20 وزيرًا اجتماع ميونيخ، بحسب ما أفاد أحد المصادر، وبينهم وزراء دفاع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وتعد القوات الأميركية أكبر المشاركين في التحالف لمحاربة المسلحين وسيؤدي انسحابها بعد إعلان هزيمة تنظيم «داعش» إلى إعادة خلط الأوراق بين مختلف اللاعبين الرئيسيين في النزاع السوري.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر 2018 قراره سحب نحو ألفي جندي أميركي في قرار فاجأ حلفاء فيما فرنسا وبريطانيا من أن المعركة ضد المسلحين لم تنته.

وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي إن «انسحاب القوات الأميركية من سورية سيكون حتمًا في صلب المحادثات». وأضافت في بيان لوزارتها أنه «سيتعين على المجتمع الدولي عندما لا يعود لما يسمى بالخلافة أي أراض، ضمان عدم عودة داعش إلى سورية أو في مكان آخر».

وتثير السيطرة على أراضي «داعش» في سورية القلق بشأن فرار المقاتلين المتمرسين والمسلحين الأجانب وتشكيلهم خلايا جديدة في سورية أو أماكن أخرى.

قوة مراقبين

والتحدي الآخر هو مستقبل المناطق الخاضعة حاليًا لسيطرة قوات سورية الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، عند انسحاب القوات الأميركية.

وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان أعلن في وقت سابق خلال الأسبوع أنه ضمن التحالف «تجري محادثات لمعرفة كيفية ضمان الاستقرار والامن وبأية امكانات بعد انسحاب الولايات المتحدة ومن سيساهم في تلك الجهود».

وتفكر واشنطن في إنشاء «قوة مراقبين» تضم حلفائها في منطقة عازلة في شمال شرق سورية. والهدف مزدوج: تجنب هجوم يمكن ان يشنه الجيش التركي ضد المقاتلين الأكراد السوريين ومنع خلايا مسلحة من التشكل في تلك المنطقة. وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية «مجموعة إرهابية».

وأضاف شاناهان: «من الواضح أن التحالف مع امكاناته وقدراته، يشكل خيارًا» ملخصًا بذلك الموقف الأميركي بأنه يمكن لحلفاء الولايات المتحدة أن يبقوا في المنطقة لتجنب تدهور الوضع بعد مغادرة الجنود الأميركيين.

لكن هذه الفكرة تلقتها باريس بفتور. وتساهم فرنسا في عمليات التحالف بنحو 1200 عنصر من المدفعية والقوات الخاصة وتشن ضربات جوية وتقوم بتدريب الجيش العراقي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الأربعاء: «نحن اليوم نتساءل حول هذه المنطقة العازلة، من سيتولى مراقبتها ومن سيكون الضامن لها وما ستكون حدودها وأي ضمانات ستقدم لقوات سوريا الديموقراطية والأكراد؟».

لكن في الكواليس، كان الموقف الفرنسي أكثر وضوحًا، حيث قال مصدر فرنسي لـ«فرانس برس»: «من غير الوارد على الإطلاق نشر فرنسيين على الأرض دون الأميركيين».

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وتُواجه دول عدّة أبرزها فرنسا أيضا مشكلة مصير الجهاديين الأجانب الذين اعتقلتهم القوّات الكرديّة المتحالفة مع الغرب بعدما قاتلوا في صفوف التنظيم المتطرف.

وتراقب قرارات التحالف كل من روسية وإيران وتركيا التي التقى رؤساؤها في سوتشي الخميس لمناقشة تداعيات خطة الانسحاب الأميركي.

ورحبت روسيا وإيران -الداعمتان لنظام الرئيس السوري بشار الأسد- وتركيا الداعمة لفصائل متمردة باعلان انسحاب القوات الاميركية من سورية، وتعهد رؤساؤها «تعزيز تعاونهم» لوضع حد للنزاع في هذا البلد.

وفي ختام اجتماع التحالف ينطلق مؤتمر ميونيخ حول الامن للعام 2019 (15-17 فبراير) وبين الذين سيلقون كلمات المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.