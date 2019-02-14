ولي العهد السعودي يبدأ الإثنين زيارة رسمية لإندونيسيا

ولي العهد العسودي محمد بن سلمان. (أرشيفية. أ ف ب)

أعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، أنها ستستقبل الأسبوع المقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة رسمية تأتي في إطار جولة آسيوية تشمل باكستان والهند وماليزيا.

وتبدأ زيارة محمد بن سلمان لأكبر بلد مسلم في العالم الإثنين. ولم تقدّم إندونيسيا تفاصيل إضافية عن برنامج الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها المسؤول السعودي إلى الأرخبيل، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الرئاسة، جوهان بودي، في تصريح إلى الوكالة إن الأمير محمد «سيصل إلى إندونيسيا في 18 فبراير، وسيلتقي الرئيس (جوكو ويدودو) في 19 فبراير».

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية الأربعاء أن ولي العهد السعودي سيبدأ زيارة دولة إلى إسلام آباد في فبراير تأمل باكستان أن يتم خلالها التوقيع على العديد من اتفاقات الاستثمار لدعم اقتصادها المتعثر.

وسيزور ولي العهد السعودي ماليزيا أيضًا ثم إندونيسيا ولاحقًا إلى الهند.

وزار محمد بن سلمان إندونيسيا مع والده الملك سلمان في العام 2017 في إطار جولة آسيوية هدفت إلى البحث عن فرص استثمارية.

ووقعت الرياض وجاكرتا حينها العديد من الاتفاقات حول التجارة والطيران وتعزيز التعاون في مجال العلوم والصحة ومكافحة الجريمة.

ووقع البلدان أيضًا اتفاقًا شمل شركة النفط السعودية الرسمية أرامكو ونظيرتها الإندونيسية بيرتامينا، لتوسيع مصفاة لتكرير النفط بقيمة مليارات الدولارات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وتأتي هذه الزيارة فيما لا يزال محمد بن سلمان يواجه انتقادات لشبهات في علاقته باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واستنتجت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) أن عملية اغتيال خاشقجي جرت على الأرجح بأمر من ولي العهد الذي يتمتع بنفوذ كبير. لكن البيت الأبيض تجاهل هذه النتائج وسط نفي شديد من الرياض.