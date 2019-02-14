السعودية «تأسف» لاقتراح بروكسل إدراجها على القائمة السوداء لتبييض الأموال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 08:51 صباحا
صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أحد شوارع المملكة. (أ ف ب)

أعربت السعودية عن «أسفها» للاقتراح الذي تقدّمت به المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء لإدراج المملكة ضمن «قائمتها السوداء» للدول التي لا تبذل جهودًا كافية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) فجر الخميس أنّ «المملكة تعرب عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

ونقل البيان عن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قوله إنّ «التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف».

وقال الوزير السعودي إن اقتراح المفوضيّة لا يزال بحاجة لإقراره في البرلمان الأوروبي ليصبح نافذًا، دعيًا مسؤولي المفوضية وأعضاء البرلمان الأوروبي «لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية».

وأضاف الجدعان أنّ «المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلّع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي».

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