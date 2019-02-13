بوتفليقة يعين مديرًا جديدًا للأمن الوطني الجزائري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 10:19 مساء

قالت الرئاسة الجزائرية في بيان، الأربعاء، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال مدير الأمن الوطني مصطفى لهبيري، دون أن يوضح البيان أسباب ذلك.

وكان بوتفليقة عين لهبيري في هذا المنصب في يونيو الماضي خلفًا لعبد الغني هامل الذي ظل في منصبه لثمانية أعوام قبل إقالته أيضًا دون توضيح الأسباب، وفق «رويترز».

وذكر بيان الرئاسة أن عبد القادر قارة بوهدبة، مدير الشرطة القضائية، سيتولى منصب مدير الأمن الوطني خلفًا للهبيري. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت أن بوتفليقة أعلن يوم الأحد أنه سيسعى للفوز بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، مما وضع حدًّا لأشهر من عدم اليقين إزاء ترشحه بسبب سوء حالته الصحية.

ويتولى بوتفليقة (81 عامًا) الرئاسة منذ العام 1999 ولم يظهر علنًا إلا فيما ندر منذ أُصيب بجلطة في العام 2013 أقعدته على كرسي متحرك. ومن المرجح أن يفوز بولاية خامسة، إذ أن المعارضة الجزائرية لا تزال ضعيفة ومتشرذمة.

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