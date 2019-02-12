تبادل أسرى بين النظام السوري وفصائل معارضة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 10:18 مساء
مشهد تبادل أسرى بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة تدعمها تركيا قرب مدينة الباب في محافظة حلف في شمال غرب سورية، 12 فبراير 2019. (أ ف ب)

أعلنت تركيا ان النظام السوري وفصائل معارضة تدعمها أنقرة نفذا الثلاثاء عملية تبادل أسرى في شمال سورية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان «أُفرج عن عدد من الأشخاص كانوا معتقلين لدى فصائل معارضة أو النظام السوري بشكل متبادل ومتزامن»، وفق «فرانس برس».

وأضافت أن تبادل الأسرى حصل قرب مدينة الباب في محافظة حلب في شمال غرب سورية ويأتي في إطار عملية أستانا للسلام التي تشارك فيها تركيا وروسيا وإيران. والدول الثلاث جهات أساسية معنية بالنزاع السوري الذي أوقع أكثر من 360 ألف قتيل وتسبب بنزوح الملايين منذ 2011.

وتدعم أنقرة فصائل معارضة فيما تدعم موسكو وطهران نظام الرئيس السوري بشار الأسد. إلا أن ذلك لم يمنع الدول الثلاث من التعاون في إطار عملية أستانا التي أُطلقت في يناير 2017 لمحاولة إنهاء النزاع السوري.

وأفرج كل من النظام السوري والفصائل المعارضة عن عشرين اسيرا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأشار المرصد إلى أن ثمة 11 امرأة بين الأسرى الذين أفرج عنهم النظام. وحصل عملية مماثلة لتبادل الأسرى في نوفمبر.

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