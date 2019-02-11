الأمم المتحدة: مخازن الحبوب في الحديدة باليمن «معرضة لخطر التعفن»

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى اليمن (رويترز)

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى اليمن، مارتن جريفيث، الإثنين إن الحاجة الملحة للوصول إلى مخازن الحبوب المحاصرة على خط الجبهة في مدينة الحديدة الساحلية تتزايد، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وأضاف أن مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في المطاحن المطلة على البحر الأحمر لا يمكن الوصول إليها منذ أكثر من خمسة أشهر، وهي معرضة «لخطر التعفن».

والحبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، أن طرفي النزاع اليمني أحرزا تقدمًا باتجاه إعادة انتشار القوّات خارج هذه المدينة الساحلية.