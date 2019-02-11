جنرال أميركي يرجح احتمال بدء سحب القوات الأميركية من سورية خلال أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 فبراير 2019, 08:46 صباحا
الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية. (رويترز)

قال قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، أمس الأحد إن من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سورية طبقًا لما أمر به الرئيس دونالد ترامب.

وحذر فوتيل الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط من أن توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سورية، حيث شن مقاتلون تدعمهم الولايات المتحدة هجومًا نهائيًا ضد الجيوب التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» قرب الحدود العراقية، بحسب وكالة «رويترز».

وبدأت القوات الأميركية بالفعل في سحب المعدات من سورية. وسئل فوتيل عما إذا كان سحب القوات الأميركية التي يتجاوز عددها ألفي جندي سيبدأ خلال أيام أو أسابيع فقال: «ربما أسابيع. ولكن مرة أخرى هذا كله يحدده الوضع على الأرض».

وقال للصحفيين المسافرين معه خلال جولة في الشرق الأوسط: «فيما يتعلق بالانسحاب.. أعتقد أننا على المسار الصحيح حيثما نريد أن نكون. نقل الأفراد أسهل من نقل العتاد ولذا ما نحاول فعله الآن هو من جديد إخلاء هذه المواد ،هذه المعدات، التي لا نحتاجها».

وساهم إعلان ترامب المفاجئ في ديسمبر سحب القوات الأميركية من سورية في تقديم جيم ماتيس وزير الدفاع استقالته، كما جعل المسؤولين العسكريين الأميركيين يهرعون إلى إعداد خطة للانسحاب تحافظ على أكبر قدر ممكن من المكاسب.

وأُرسل مئات من الجنود الإضافيين إلى سورية لتسهيل الانسحاب.

ويقدر المسؤولون الأميركيون منذ فترة طويلة بأن تنفيذ الانسحاب من سورية بشكل كامل قد يستمر حتى مارس أو أبريل، ولكنهم أحجموا عن تحديد جدول زمني دقيق في ضوء الأوضاع في ساحة القتال والتي يصعب التكهن بها.

ولم يتكهن فوتيل بموعد الانتهاء من الانسحاب.

ومن بين الأسئلة المهمة ما إذا كان سيتم نقل بعض القوات الأميركية من سورية إلى العراق المجاور، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بأكثر من خمسة آلاف جندي لمساعدة بغداد على محاربة تنظيم «داعش» ومنع صعوده من جديد.

وقال فوتيل إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستزيد بشكل كبير عدد القوات في العراق. وترك الباب مفتوحًا أمام احتمال تغير تركيبة القوات لمساعدة الولايات المتحدة على مواصلة الضغط على تنظيم «داعش».

وفي إشارة إلى مستويات القوات الأميركية في العراق في المستقبل قال فوتيل: «أعتقد أنها ستظل ثابتة تقريبًا».

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