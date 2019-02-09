الخارجية الأميركية: بومبيو قدم للكونجرس أحدث معلومات في قضية خاشقجي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 09:47 صباحا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)

قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير مايك بومبيو قدم للكونجرس، الجمعة، أحدث معلومات في التحقيق في قُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ولم يقدم الناطق أي تفاصيل عما قاله بومبيو لأعضاء الكونجرس، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

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وكان الكونجرس أمهل إدارة ترامب حتى الثامن من فبراير كي تقدم تقريرًا بشأن من يتحمل مسؤولية قتل خاشقجي، وما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات على هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص. وقال مساعدون بالكونجرس إنهم لم يتلقوا أي تقرير من هذا القبيل من البيت الأبيض حتى مساء الجمعة.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الجمعة، إنه أبلغ وسائل الإعلام الأميركية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي، وفق وكالة «رويترز».

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لكن الجبير رفض التعليق على تقرير لجريدة «نيويورك تايمز»، يفيد بأن الأمير قال لأحد مساعديه إنه سيستخدم «رصاصة» ضد خاشقجي، إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

وقال الجبير «نعرف أنها عملية جرت بدون إذن. لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية».

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