السجن المؤبّد لسبعة متّهمين باعتداءي باردو وسوسة في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 07:29 صباحا
صورة لقوات الأمن التونسية تطوّق المحيظة بمتحف باردو بعد هجوم إرهابي. (فرانس برس)

حكم القضاء التونسي مساء الجمعة بالسجن المؤبّد على سبعة متّهمين باعتداءي باردو وسوسة اللذين قتل فيهما عشرات السياح الأجانب في 2015.

وقال الناطق باسم النيابة العامّة سفيان السليطي إنّ متّهمين آخرين في الاعتداءين صدرت بحقّهم أحكام بالسجن تراوحت مدّتها بين ستّة أشهر و16 عاماً، في حين أخلت المحكمة سبيل 27 متّهماً آخر.

ولم يصدر أي حكم بالإعدام في هاتين القضيتين اللتين قررت محكمة البداية في تونس العاصمة إحالتهما إلى الاستئناف، بحسب ما أضاف المتحدّث.

وبعد عشرات جلسات الاستماع طوال عام ونصف العام، عقدت آخر المرافعات صباح الجمعة أمام الغرفة الخامسة في المحكمة الابتدائية في تونس.

وقتل 22 شخصاً في 18 مارس 2015 باعتداء على متحف باردو، بينهم عنصر أمن تونسي وأربعة فرنسيين وأربعة إيطاليين وثلاثة يابانيين وإسبانيين.

 وبعد ثلاثة أشهر على اعتداء باردو، قتل 38 سائحاً بينهم 30 بريطانياً وإيرلندي وألماني وبلجيكي، في اعتداء آخر في سوسة.

وأكّدت شهادات المتّهمين في جلسات الاستماع السابقة وجود روابط بين الاعتداءين اللذين تبناهما تنظيم «داعش».

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