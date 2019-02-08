الجبير: ولي العهد السعودي لم يأمر بقتل خاشقجي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 06:59 مساء
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الجمعة، إنه أبلغ وسائل الإعلام الأميركية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يأمر بقتل جمال خاشقجي، وفق وكالة «رويترز».

لكن الجبير رفض التعليق على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» يفيد بأن الأمير قال لأحد مساعديه إنه سيستخدم «رصاصة» ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

وقال الجبير «نعرف أنها عملية جرت بدون إذن. لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية».

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الخميس بأنّ وليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان قال في العام 2017 إنّه سيذهب إلى حدّ استخدام «رصاصة» ضدّ الصحفي جمال خاشقجي إذا لم يوقف انتقاداته للسعوديّة. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين -- حاليّين وسابقين -- أميركيّين وأجانب، مُطّلعين على تقارير استخباراتيّة، أنّ ولي العهد السعودي أطلق هذه التصريحات خلال محادثة له مع أحد المقرّبين منه هو تركي الدخيل. 

وبحسب «نيويورك تايمز»، فإنّ هذه المحادثة رصدتها أجهزة الاستخبارات الأميركيّة التي تفحص بعناية فائقة رسائل نصّية واتّصالات هاتفيّة أجراها الأمير على مدى أعوام. 

ونقلت الصحيفة عن هؤلاء المسؤولين، أنّ الأمير محمّد بن سلمان قال خلال تلك المحادثة إنّه إذا لم يعُد خاشقجي إلى السعوديّة بكامل إرادته فيجب إعادته بالقوّة، وأنّ الأمير قال أيضاً إنّه مستعدّ لفعل ذلك باستخدام «رصاصة».

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