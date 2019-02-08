تركيا: غياب الشفافية في قضية خاشقجي «مثار قلق»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

قال مساعد للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «الغياب التام للشفافية» من جانب المسؤولين السعوديين، فيما يتعلق بالتحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي «مثار قلق بالغ ويضر بمصداقيتهم».

اقرأ أيضًا: مسؤولة أممية: نمتلك «أدلة» تدين الحكومة السعودية بالتخطيط وتنفيذ جريمة مقتل خاشقجي

وأضاف فخر الدين ألطون مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، وفق «رويترز»، أنه «يجب على السلطات السعودية تسليم قتلة خاشقجي لتركيا كدليل على رغبتها في تحقيق العدالة».

وذكر أن النتائج التي توصلت لها أنقرة في قضية خاشقجي تتماشى مع ما خلص إليه تحقيق المقررة الخاصة للأمم المتحدة، مؤكدًا التزام بلاده بالتعاون مع تحقيق الأمم المتحدة في القضية.

واتهم الرئيس التركي، في مقابلة تلفزيونية الأحد، الولايات المتحدة بالتزام «الصمت» في قضية مقتل خاشقجي.

اقرأ أيضًا: نيويورك تايمز: ولي العهد السعودي تحدّث عام 2017 عن استخدام «رصاصة» ضد خاشقجي

وقال: «لا أستطيع أن أفهم الصمت الأميركي.. نريد أن يصبح كل شيء واضحًا لأن هناك فظاعة وجريمة قتل ارتكبت»، وفق «فرانس برس». وأضاف «جريمة قتل خاشقجي ليست جريمة عادية».