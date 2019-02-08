نيويورك تايمز: ولي العهد السعودي تحدّث عام 2017 عن استخدام «رصاصة» ضد خاشقجي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في صورة من الأرشيف.

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الخميس بأنّ وليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان قال في العام 2017 إنّه سيذهب إلى حدّ استخدام «رصاصة» ضدّ الصحافي جمال خاشقجي إذا لم يوقف انتقاداته للسعوديّة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين -- حاليّين وسابقين -- أميركيّين وأجانب، مُطّلعين على تقارير استخباريّة، أنّ ولي العهد السعودي أطلق هذه التصريحات خلال محادثة له مع أحد المقرّبين منه هو تركي الدخيل.

وبحسب «نيويورك تايمز»، فإنّ هذه المحادثة رصدتها أجهزة الاستخبارات الأميركيّة التي تفحص بعناية فائقة رسائل نصّية واتّصالات هاتفيّة أجراها الأمير على مدى أعوام.

ونقلت الصحيفة عن هؤلاء المسؤولين، أنّ الأمير محمّد بن سلمان قال خلال تلك المحادثة إنّه إذا لم يعُد خاشقجي إلى السعوديّة بكامل إرادته فيجب إعادته بالقوّة، وأنّ الأمير قال أيضاً إنّه مستعدّ لفعل ذلك باستخدام «رصاصة».

وأمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة حتّى الجمعة وضعها الكونغرس، لتحديد ما إذا كان وليّ العهد السعودي قد أمر باغتيال خاشقجي الذي قُتل في القنصليّة السعوديّة في إسطنبول في 2 أكتوبر. وتوعّد مشرّعون أميركيّون الخميس باتّخاذ إجراء أكثر صرامة في حقّ السعوديّة، على خلفيّة قضيّة قتل خاشقجي.

وقدّمت مجموعة من أعضاء مجلس الشّيوخ، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، الخميس مشروع قانون يمنع بعض مبيعات الأسلحة للسعوديّة بما في ذلك دبّابات.

كما يشمل مشروع القانون فرض عقوبات بحقّ أيّ شخص سعودي متورّط في قتل خاشقجي.