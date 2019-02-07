مراقبو الأمم المتحدة في اليمن قد يتمركزون على سفينة في مرفأ الحديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 09:25 صباحا
الجنرال الدنماركي المتقاعد مايل لولسغارد رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في اليمن. (أ ف ب)

ذكرت مصادر في الأمم المتحدة أن مراقبي المنظمة الدولية الـ75 الذين يجري نشرهم في اليمن يمكن أن يتمركزوا اعتبارًا من مارس المقبل على سفينة راسية في مرفأ الحديدة.

وقال مصدر قريب من الملف، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، «إنه حل مطروح»، مؤكدًا بذلك معلومات نشرتها جريدة «لوفيغارو» الفرنسية.

وذكرت الجريدة أن الأمم المتحدة اتخذت قرارها بشأن السفينة، موضحة أنها ستستأجر السفينة التجارية «أم في بلوفورت» التي يبلغ طولها 142 مترًا وتملكها الشركة الكندية «بريدجيمانز سيرفيسز».

و«أم في بلوفورت» عبارة قديمة بنيت في 1979 وجرى تحويلها في 2015 إلى فندق من 299 قمرة ومكاتب ومنصة يمكن أن تهبط فيها مروحية.

وفي مفاوضاتها الشاقة مع طرفي النزاع تستخدم الأمم المتحدة منذ الأحد سفينة راسية قبالة سواحل الحديدة سمحت بجمع الحوثيين والحكومة اليمنية.

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن طرفي النزاع اليمني أحرزا تقدمًا باتجاه إعادة انتشار القوّات خارج هذه المدينة الساحلية.

وترأس المحادثات التي جرت، الأحد، الجنرال السابق باتريك كامرت رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في اليمن.

وتولى رئاسة البعثة مساء الثلاثاء الضّابط الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد الذي عيّنته المنظّمة الدولية في هذا المنصب خلفًا لكامرت.

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