جيش الاحتلال يقصف موقعًا لحماس جنوب غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 07:29 صباحا
محتج فلسطيني يلقي بالحجارة على جنود إسرائيليين خلال تظاهرة على الحدود بين إسرائيل وغزة. (فرانس برس)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ دبّابة تابعة له قصفت موقعاً لحركة «حماس» في جنوب غزّة، ردّاً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع الفلسطيني باتّجاه إسرائيل.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنّه قصف ذلك الموقع، ردّاً منه على إطلاق قذيفة صاروخيّة تسبّبت بإطلاق صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل من دون أن تُسفر عن جرحى أو أضرار.

من جهتها، قالت مصادر أمنيّة في غزّة إنّ موقعاً لحماس قد استُهدف في القطاع، من دون أن يُسفر ذلك عن إصابات.

وكانت المصادر الأمنيّة في غزّة قالت في وقت سابق إنّ قذيفتين أُطلِقتا باتّجاه جنوب إسرائيل، من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

ومنذ نحو عام، يحتشد الفلسطينيّون بشكل شبه أسبوعي عند الحدود مع إسرائيل، في احتجاجات يتخلّلها العنف في غالبيّة الأحيان.

ويُطالب الفلسطينيّون بالعودة إلى منازلهم التي أخرجت منها عائلاتهم في حرب 1948، كما ينادون بإنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة.

ومنذ ارس 2018 وبدء «مسيرات العودة»، قُتل 245 فلسطينياً على الأقلّ برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي غالبيّتهم على مقربة من الحدود والبعض الآخر نتيجة ضربات إسرائيلية. كما أدّت المواجهات في القطاع منذ مارس إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

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