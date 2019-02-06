من بينها أميركا والسعودية ومصر..بيان مشترك حول سورية لـ7 دول

دعا وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وأميركا وبريطانيا، في بيان مشترك، الأربعاء، من واشنطن، إلى مواصلة العمل من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك في بيان مشترك أصدرته هذه الدول.

وأكدت الدول السبعة ألا وجود لحل عسكري في سورية، وشددت على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للصراع، ورأت أن وجود رغبة دبلوماسية وسياسية بإنهاء الصراع في سوريا ورفع المعاناة عن الشعب السوري، ضرورة ملحة، بحسب موقع «سي إن إن عربي».

ووجهت هذه الدول رسالة تحذير إلى من يؤمنون بالحل العسكري وزعزعة استقرار المنطقة، مفادها أنهم لن يحصلوا على شيء سوى زيادة مخاطر حدوث تصعيد وإشعال المنطقة بشكل أوسع. وأكدت الدول الـ7 على أنها متمسكة بتركيز جهودها على الحل السياسي المبني على أسس قرار مجلس الأمن 2254، عبر دعم جهود الأمم المتحدة في سورية.