قطر تتسلم دفعة أولى من مقاتلات «رافال» الفرنسية

وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية متحدثا خلال حفل تسليم أولى مقاتلات «رافال» إلى قطر. (أ ف ب)

تسلمت قطر، الأربعاء، دفعة أولى من مقاتلات «رافال» الفرنسية؛ تنفيذًا لصفقة مع شركة «داسو» الفرنسية لصناعة الطائرات كانت الدوحة اشترت بموجبها 36 طائرة مماثلة.

وحضر وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والرئيس التنفيذي لشركة «داسو» إريك ترابييه حفل التسليم الذي أُقيم في ميرينياك، حيث يتم تصنيع هذه المقاتلات، وفق «فرانس برس».

وكانت قطر طلبت بادئ الأمر شراء 24 مقاتلة «رافال» المتعددة المهمة في 2015، قبل أن تطلب شراء 12 مقاتلة إضافية منها العام الماضي، ليرتفع بذلك عدد مقاتلات «رافال» التي طلبت الدوحة شراءها إلى 36 مقاتلة، علمًا بأن العقد يتيح لقطر شراء 36 مقاتلة إضافية.

وأدخل سلاح الجو الفرنسي المقاتلة التي تعمل بمحركين الخدمة في 2004. وكانت فرنسا وقَّعت سابقًا مع قطر صفقات بيع مقاتلات «ميراج إف-1»، و«ألفا» و«ميراج 2000». وبعد فشلها لسنوات في بيع مقاتلات «رافال» خارجيًّا، تمكنت فرنسا أخيرًا من إبرام صفقة بيع 24 منها لمصر في 2015، لتوقِّع بعدها صفقة البيع مع قطر.

وفي سبتمبر 2016 أبرمت الهند صفقة شراء 36 مقاتلة «رافال» فرنسية. وضاعفت قطر إنفاقها العسكري.