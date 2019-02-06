مسؤول: اللاعب البحريني العريبي قد يظل سجينًا في تايلاند حتى أغسطس

لاعب كرة القدم حكيم العريبي أثناء مرافقته إلى المحكمة في بانكوك. (أ ف ب)

قال مسؤول تايلاندي، اليوم الأربعاء، إن لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي الذي اعتقلته تايلاند أثناء وجوده في عطلة قد يبقى في السجن حتى أغسطس بينما تتخذ محكمة قرارًا بشأن طلب لتسليمه قدمته البحرين.

وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام في تايلاند ترامف جاليتشاندرا، بحسب وكالة «رويترز»، إن المحكمة التي تنظر في القضية ستحتاج ما بين شهرين وثلاثة أشهر لإصدار حكمها بعد الجلسة المقبلة التي تعقد أواخر أبريل.

وأضاف الناطق: «لذا من الآن وحتى ذلك الحين، يجب أن يكون حكيم رهن الاحتجاز حتى أغسطس على الأقل».

ويقاوم العريبي مساعي تسليمه، قائلًا إنه قد يتعرض للتعذيب إذا عاد. ويتمتع اللاعب البحريني بوضع لاجئ في أستراليا وكان قد فر من تهم جنائية ترتبط باحتجاجات الربيع العربي المناهضة لحكومة البحرين في العام 2011.

وأمس الثلاثاء، دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مجددًا إلى إطلاق سراح العريبي وإلى إعادته إلى أستراليا، وقال إنه «منزعج» من رؤية صور للعريبي وهو مكبل في أصفاد لدى وصوله إلى محكمة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتقول منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك إن العريبي تعرض للتعذيب على يد السلطات البحرينية بسبب الأنشطة السياسة لشقيقه خلال انتفاضة الربيع العربي عام 2011.