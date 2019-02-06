اليابان تمنع صحفيًا من التوجه إلى اليمن

مخيم في اليمن. (أ ف ب)

أمرت الحكومة اليابانية صحفيًا مستقلًا مخضرمًا بتسليم جواز سفره لمنعه من التوجه إلى اليمن لإجراء تحقيقات صحفية.

وجاء القرار وسط جدل في اليابان بشأن مسألة منع الصحفيين من التوجه إلى مناطق تشهد حروبًا، بعد أسر مراسل ياباني في سورية وإطلاقه العام الماضي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال كوسوكي تسونيوكا (49 عامًا) لوسائل إعلام محلية إن مسؤولي الهجرة قاموا بتوقيفه في مطار هانيدا بطوكيو في 2 فبراير، بموجب تعليمات تأمره بتسليم جواز سفره.

وأكد وزير الخارجية، تارو كونو، الثلاثاء أن الحكومة أصدرت الأمر إلى «مواطن ياباني» في مطار هانيدا.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان القرار ينتهك حق تسونيوكا في السفر، قال كونو إنه يحق للصحفي تقديم طعن قضائي.

وقال كونو: «أود أن أعبر عن احترامي البالغ للصحفيين الذين يعملون في مناطق خطيرة»، رافضًا الكشف عن تفاصيل أخرى.

وكان تسونيوكا يعتزم التوجه إلى اليمن عبر قطر والسودان.

وجاء القرار النادر من نوعه وسط آراء متضاربة في اليابان حول مجازفة مواطنين بسلامتهم بعد عمليات قتل صادمة وخطف صحفيين ومواطنين يابانيين في الشرق الأوسط.

ولم يتسن الاتصال بتسونيوكا على الفور للتعليق، لكنه تحدث عما تعرض له مع وسائل إعلام يابانية.

وقال إنه كان يعتزم إعداد تقارير حول برامج الإغاثة في اليمن حيث يخوض المتمردون حربًا ضد القوات الحكومية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية منذ 2015.

وحاول تسونيوكا زيارة اليمن في يناير لكن تم إيقافه في سلطنة عمان وأعيد إلى بلاده، بحسب وسائل إعلام يابانية.

ويأتي القرار الأخير بعد الإفراج عن صحفي آخر في أكتوبر هو جومباي ياسودا الذي احتجز في سورية لأكثر من ثلاث سنوات.

وفي 2015 تحفظت طوكيو على جواز سفر المصور يويشي سوغيموتو، الذي كان يعتزم التوجه إلى سورية.

وجاء ذلك بعد إعدام مواطنين يابانيين اثنين -هما مراسل الحرب كينجي غوتو ورفيقته هارونا يوكاوا- على أيدي متطرفين إسلاميين في سورية.

وتلقى سوغيموتو جواز سفر جديدًا يحظره بالتحديد من السفر إلى سورية والعراق.