جنرال أميركي قلق من وصول معدات عسكرية أميركية لأيدي جماعات مسلحة باليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 07:37 صباحا
الجنرال جوزف فوتيل قائد القيادة الأميركية المركزية. (فرانس برس)

قال جنرال أميركي، الثلاثاء، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحدد ما إذا كانت معدات عسكرية أميركية الصنع في اليمن قد وصلت إلى أيدي جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة أو متمردين تدعمهم إيران.

وأعرب جوزيف فوتيل قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط عن قلقه أمام أعضاء في مجلس الشيوخ عقب نشر شبكة «سي إن إن» التلفزيونية تحقيقًا يقول إن أسلحة ومعدات أرسلتها واشنطن إلى السعودية والإمارات قد تم استخدامها من جانب مجموعات مسلحة في اليمن.

وقال الجنرال أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ «يجب أن ننظر عن كثب بالمزاعم في هذه القضية تحديدًا، من أجل معرفة ما حدث. يجب علينا أن نتحقق من ذلك بشكل أفضل».

ويتوجب أن يوافق مشترو المعدات العسكرية الأميركية على عدم إعادة تصديرها أو نقلها دون تصريح مسبق من الولايات المتحدة.

ووفقًا لشبكة «سي إن إن»، فإن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والمدعوم من واشنطن نقل أسلحة ومركبات عسكرية أميركية الصنع إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة وإلى مجموعات مسلحة سلفية متطرفة ومجموعات أخرى.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون مايكل «نأخذ المزاعم المتعلقة بسوء استخدام المعدات الدفاعية الأميركية الصنع على محمل الجد، وسنبدأ تحقيقات على الفور بمجرد حصولنا على أدلة موثوقة».

من جهته قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: «نتوقع من جميع المتسلمين معدات الدفاع الأميركية الصنع ألا يقوموا بإعادة نقل المعدات دون الحصول على إذن مسبق» من الإدارة الأميركية.

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