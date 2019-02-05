وكالة: إيران حذرت إسرائيل من «رد حازم» حال استمرت في مهاجمة أهداف في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 03:36 مساء
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني (رويترز)

حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الكيان الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، من رد حازم و«رادع» إن هي استمرت في مهاجمة أهداف في سورية، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

ونسبت وكالة أنباء «فارس» إلى شمخاني قوله «إذا استمرت هذه الأعمال، فسوف يتم تفعيل الإجراءات المتوقعة للردع والرد بشكل حازم ومناسب بحيث يكون درس عبرة لحكام إسرائيل الكذابين والمجرمين».

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وقبل أسبوع تقريبًا، أعلن مسؤول عسكري إيراني رفيع، الثلاثاء، أن بلاده «لا تنوي تطوير مدى صواريخها»، في تصريحات تأتي على وقع التحذيرات الأوروبية والأميركية بفرض عقوبات عليها، ردًا على برنامجها للصواريخ البالستية.

وحددت إيران طوعًا مدى صواريخها بألفي كيلومتر، ما يكفي لتصل إلى إسرائيل والقواعد الغربية في الشرق الأوسط. لكن واشنطن وحلفاءها اتهموا طهران بمواصلة تعزيز قدراتها الصاروخية التي تشكل تهديدًا لأوروبا، وفق ما نقلت «فرانس برس».

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