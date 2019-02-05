إردوغان: ما من خطة مُرضية مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة بشمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 01:52 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إدوغان إنه لم ير بعد خطة مقبولة لإقامة منطقة آمنة بشمال شرق سورية، بعد ثلاثة أسابيع من اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنشاء هذه المنطقة.

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وقال إردوغان، في اجتماع مع الكتلة النيابية في حزبه «العدالة والتنمية»: «ما من خطة مُرضية عُرضت علينا بشكل ملموس بعد... نحن بالقطع ملتزمون باتفاقاتنا، ووعدنا وعد. لكن لصبرنا حدودًا».

وتريد تركيا إخلاء المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة كيانًا إرهابيًا.

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وقال إردوغان إنه إذا لم يتم إخراج «الإرهابيين» من منبج السورية خلال بضعة أسابيع، فستنتهي فترة انتظار تركيا.

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