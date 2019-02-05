جولة محادثات جديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين حول تبادل الأسرى في عمان

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (يسار) ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر (يمين) (ا ف ب)

بدأ ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون في عمان، الثلاثاء، جولة جديدة من المحادثات تستمر ثلاثة أيام، لبحث سُبل تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، على ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وانضم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير إلى ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في الاجتماع، الذي عقد في قاعة جمعتهم داخل أحد فنادق عمان الكبرى.

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وقال غريفيث في كلمة في بداية الاجتماع، إن «الهدف (...) وضع اللمسات الأخيرة من قبل الأطراف الموجودة هنا على قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وتبادلهم».

وأضاف: «سيكون لدينا الكثير من الفرص اليوم وغدًا ويوم الخميس لوضع اللائحة النهائية حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم» مؤكدًا على أهمية «العملية السياسية الأوسع نطاقًا التي نقوم بها».

وعقد الجانبان جولة أولى من المباحثات حول تبادل الأسرى في منتصف الشهر الماضي في عمان، حيث مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، دون أن ترد أي معلومات عن هذا الاجتماع.

ويعتبر تبادل السجناء الذي تم الاتفاق عليه في ستوكهولم في ديسمبر إجراءً مهمًا لبناء الثقة في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لجلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات سعيًا لإنهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ أربع سنوات.

وقال مدير العمليات في الصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت، للصحفيين الإثنين في نيويورك، إن عملية تبادل آلاف السجناء بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين، تواجه صعوبات بسبب انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة.

وأوضح أن كل طرف قدم قائمة بأسماء قدرت بــ 8000 سجين، إلا أنه لا يمكن التحقق من العديد من السجناء، مضيفًا أن تبادل السجناء يشمل من الناحية الواقعية عددًا أقل.

وأشار إلى أن «كل النقاش ينصب الآن على من سيكون في النهاية على القوائم». وأكد أن انعدام الثقة وصل إلى مستوى كبير بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.

وأفرج التحالف العسكري بقيادة السعوديّة في اليمن في 31 يناير عن سبعة أسرى من المتمرّدين الحوثيّين نُقلوا من الرياض إلى صنعاء عبرالصليب الأحمر، غداة إفراج الحوثيّين عن جندي سعودي.

وأكد ستيلهارت أنه فور التوصل إلى اتفاق على القوائم فإن عملية التبادل يمكن أن تتم بسرعة. وقال: «لقد حشدنا اللوجستيات من طائرات وغيرها.. ونحن مستعدون للقيام بذلك».

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كما اتفق الطرفان خلال محادثات ستوكهولم على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وسحب القوات، إلا أن المهلة النهائية للقيام بذلك انتهت. ورحب ستيلهارت بما اعتبره «بداية عملية سياسية» إلا أنه أضاف أنها «هشة للغاية».

وبدأت الحرب بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين في 2014 إثر سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة في البلد الفقير بينها العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة. وتصاعد النزاع مع تدخل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في مارس 2015.

ومذاك، قُتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.