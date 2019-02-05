وصول البابا لإحياء قداس في ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي

البابا فرنسيس في الإمارات (الإنترنت)

وصل بابا الفاتيكان فرنسيس، الثلاثاء قرابة الساعة 10:00 (6:00 ت غ)، إلى ملعب رياضي في أبوظبي، لإحياء قداس في الهواء الطلق، يحضره عشرات آلاف الأشخاص.

وحيا البابا مطولاً المصلين لدى وصوله في سيارة مكشوفة إلى ملعب كرة القدم في مدينة زايد الرياضية، فيما قدر المنظمون عدد الحاضرين بـ170 ألف شخص داخل الملعب وخارجه.

وهذا أول قدّاس يترأسه حبر أعظم في شبه الجزيرة العربية، مهد الإسلام.

وحيا البابا من سيارته المصلين الذين كان بعضهم يلوّح بأعلام الفاتيكان في مقابل مذبح أبيض يتوسطه صليب ضخم. وقال أحد منظمي الحفل للحاضرين عبر مكبرات الصوت «كم هو جميل أن يلتقي الأخوة تحت السماء».

ومن المقرر أن يغادر البابا الإمارات بعد انتهاء القدّاس، في ختام زيارة بدأت الأحد.

ويعيش نحو مليون كاثوليكي، جميعهم من الأجانب، في الإمارات حيث توجد ثماني كنائس كاثوليكية، وهو العدد الأكبر مقارنة مع الدول الأخرى المجاورة (أربع في كل من الكويت وسلطنة عمان واليمن، وواحدة في البحرين، وواحدة في قطر).

وقالت وسائل إعلام محلية ان القدّاس في الملعب قد يكون أكبر تجمع بشري في تاريخ الإمارات.

البابا فرنسيس في الإمارات (الإنترنت)

البابا فرنسيس في الإمارات (الإنترنت)