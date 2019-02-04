الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذنًا من أجل «مراقبة إيران»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 12:43 مساء
الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يطلب إذنًا من العراق لتقوم القوات الأميركية الموجودة على أراضيه «بمراقبة إيران»، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

جاء ذلك في رد صالح خلال منتدى في بغداد على سؤال عن تصريحات ترامب لمحطة (سي بي إس)، حيث قال إنه سيطلب من القوات الأميركية في العراق «مراقبة» إيران.

وأضاف الرئيس العراقي أن القوات الأميركية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين، ولها مهمة محددة هي مكافحة الإرهاب وأنه يتعين عليها الالتزام بها.

وقال ترامب، في المقابلة، التي بثتها (سي بي إس) يوم الأحد، إن من المهم الإبقاء على وجود عسكري أميركي في العراق حتى يتسنى لواشنطن مراقبة إيران عن كثب «لأن إيران مشكلة حقيقية».

وقال صالح: «لا تثقلوا العراق بقضاياكم. الولايات المتحدة قوة كبرى... لكن لا تسعوا وراء أولويات سياساتكم فنحن نعيش هنا».

والعراق في موقف صعب مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران حليفتيه الكبيرتين. وقال صالح: «من مصلحة العراق الأساسية أن تكون له علاقات طيبة مع إيران» ودول الجوار الأخرى.

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