ترامب يريد سحب القوات الأميركية من سورية وأفغانستان وإبقاءها في العراق

الرئيس ترامب ونجله بارون أثناء صعودهما إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى فلوريدا. (فرانس برس)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يريد سحب القوات الأميركية من سورية وأفغانستان مع إبقائها في العراق «لمراقبة ايران».

واعتبر ترامب في مقابلة مع شبكة «سي بي اس» بثت الأحد، أن متمردي طالبان الذين بدأت واشنطن مفاوضات مباشرة معهم «تعبوا» بعد أكثر من 17 عاما من الحرب. وقال «أعتقد أن الجميع تعبوا. علينا أن نخرج أنفسنا من هذه الحروب التي لا تنتهي ونعيد أبناءنا إلى الوطن»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «سنرى ما سيحصل مع طالبان. إنهم يريدون السلام». وتحدث الموفد الأميركي إلى افغانستان عن تقدم ملحوظ في المفاوضات. وأوضح ترامب أن عناصر في «الاستخبارات» سيبقون في أفغانستان بعد انسحاب مقبل لم تتحدد حتى الآن تفاصيله وبرنامجه الزمني. وقال أيضا «إذا لاحظت نشوء بؤر» تمرد «فسأقوم بأمر ما».

وأكد الرئيس الأميركي أيضاً أن الجنود الألفين المنتشرين في سورية للتصدي لتنظيم «داعش» «بدأوا» مغادرة البلاد تنفيذا للقرار الذي أعلنه في ديسمبر. وأضاف «حين نستعيد السيطرة على ما تبقى من أرض الخلافة، سينضمون إلى قاعدتنا في العراق، وفي النهاية سيعودون إلى الوطن»

وأورد «لقد سيطرنا حاليا على 99%$» من المناطق التي سبق أن احتلها المتطرفون، و«سنعلن قريبا السيطرة على مئة في المئة من أرض الخلافة»، على أن يتطرق إلى ذلك الثلاثاء في خطابه السنوي عن حال الاتحاد. وبعدما أعلنت الاستخبارات الأميركية ان تنظيم «داعش» لا يزال يضم آلافا من المقاتلين، لاحظ ترامب أنه «لا تزال هناك جيوب» مقاومة. وتدارك «لكننا لن نبقي جيوشا على الأرض بسبب حفنة من الأفراد».

وأضاف «سنعود إذا كان ذلك ضروريا، يمكننا العودة سريعا جدا»، مكررا «نحن لا نغادر، لدينا قاعدة في العراق" ستستخدمها واشنطن لمواصلة "ضرب» المتطرفين في موازاة انسحاب «بطيء» من سورية. وإذ تطرق الى قاعدة الاسد في العراق التي زارها خلال عيد الميلاد، أوضح ترامب أنه يريد «إبقاءها» بهدف «التمكن من مراقبة إيران» المجاورة. وقال «إذا كان طرف ما يسعى الى صنع أسلحة نووية، فسنعلم بالامر قبل أن يقوم بذلك».