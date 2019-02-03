سانا: طيران التحالف هاجم الجيش السوري بمنطقة البوكمال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 03:55 مساء

نقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعًا للجيش السوري قرب جبهة القتال ضد جيب لتنظيم الدولة «داعش» في ساعة متأخرة ليل السبت فتسببت في أضرار وإصابات.

اقرأ أيضًا: تفجير عبوة ناسفة بحافلة تقلّ مدرسين في منبج السورية

ونقلت «رويترز» عن ناطق باسم التحالف الذي يحارب التنظيم المتشدد في آخر جيب له إلى الشرق من نهر الفرات أن حلفاءه المحليين تعرضوا لإطلاق النار و«مارسوا حقهم في الدفاع عن النفس»، مضيفًا أن الواقعة قيد التحقيق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن المصدر العسكري قوله في ساعة مبكرة من صباح الأحد «شن طيران التحالف الأميركي مساء اليوم عدوانًا على أحد تشكيلات الجيش العربي السوري العاملة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي».

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين وتدمير مدفع.

وقال الكولونيل شون رايان الناطق باسم التحالف في رسالة بالبريد الإلكتروني «تعرضت القوات الحليفة لنا لإطلاق نار ومارست حقها الأصيل في الدفاع عن النفس».

ويدعم التحالف قوات سورية الديمقراطية التي تضم جماعات سورية مقاتلة تقودها وحدات حماية الشعب الكردية.

ولا يسيطر تنظيم «داعش» المتشدد حاليًا إلا على حفنة من القرى في سورية بعد أن خسر تقريبًا كل الأراضي التي كانت تحت سيطرته العام 2017 بعد شن هجومين منفصلين عليه أحدهما للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة مقاتلين محليين والآخر للجيش السوري وجماعة مقاتلة متحالفة معه تدعمها روسيا.

كما يسيطر التنظيم على جيب صحراوي يحيط به الجيش السوري في وسط البلاد.

اقرأ أيضًا: 11 قتيلًا جراء انهيار مبنى متضرر بفعل الحرب في حلب السورية

وقال رايان إن الأراضي الخاضعة للتنظيم على نهر الفرات «انحسرت إلى آخر قريتين»، مضيفًا أن التحالف يتوقع تطهيرهما قريبًا ويعتقد أن معظم المقاتلين المتبقين في صفوف التنظيم من الأجانب في الأغلب.

وتحرص روسيا والولايات المتحدة على الاتصالات العسكرية بينهما للحيلولة دون وقوع أي صراع بطريق الخطأ بين القوتين اللتين تحاربان التنظيم. لكن بعض الاشتباكات وقعت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال يقلب خسارته لفوز مثير أمام دارنس
رياضة محلية
تصريحات فاصلة لرئيس هيئة الشباب والرياضة في ليبيا بعد رصد 7 مليون دينار
رياضة محلية
تعرف على أسوأ عام في تاريخ الهواتف الذكية
علوم وتكنولوجيا
يوفنتوس يضمد جراحه أمام بارما.. وروما في مهمة انتحارية أمام ميلان
رياضة عالمية
كأس إسبانيا: برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف النهائي
رياضة عالمية
منظمة تنفي اغتيال رئيس مؤسسات المجتمع المدني بسبها: الصورة مفبركة
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»
ليبيا
كاركاتير خيري - غسان سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
رياضة محلية
تقنية الجيل الخامس تجلب المزيد من المنافع والمخاطر
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المواد الغذائية الأكثر فائدة للقلب