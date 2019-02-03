الإمارات تستعد لاستقبال بابا الفاتيكان في مستهل زيارة تاريخية

رجل وامرأة يستعدان لالتقاط صورة «سلفي» مع خلفية صورة للبابا فرنسيس في دبي (ا ف ب)

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال بابا الفاتيكان فرنسيس بحفاوة، عندما يصل إلى أبوظبي مساء الأحد، في مستهل زيارة تاريخية لترؤس قدّاس ضخم، هو الأول لحبر أعظم بشبه الجزيرة العربية، مهد الإسلام.

ووفق «فرانس برس» من المتوقع أن تحط طائرة البابا عند الساعة 18:00 ت غ في مطار العاصمة الإماراتية، وأن يكون في استقباله كبار المسؤولين الإماراتيين. وقبل القدّاس الثلاثاء، سيشارك البابا في حوار ديني الإثنين مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومسؤولين دينيين آخرين.

ويعيش قرابة مليون كاثوليكي، جميعهم من الأجانب، في الإمارات حيث توجد ثماني كنائس كاثوليكية، العدد الأكبر مقارنة مع الدول الأخرى (أربع في كل من الكويت وسلطنة عمان واليمن، وواحدة في البحرين، وواحدة في قطر).

وتتبع الإمارات إسلامًا محافظًا، لكنّها تفرض رقابة على الخطب في المساجد وعلى النشاطات الدينية فيها، وتعتبر أحد أبرز مناهضي الإسلام السياسي في العالم العربي.

وتتوقّع السلطات الإماراتية مشاركة أكثر من 130 ألف شخص في قداس الثلاثاء في ملعب لكرة القدم، الأول من نوعه في شبه الجزيرة العربية، وسيكون بحسب وسائل إعلام محلية الأكبر في تاريخ الإمارات.

وتشهد الإمارات منذ صباح الأحد تساقط أمطار على العديد من مناطقها وبينها أبوظبي، إلا أنه من المتوقع أن تتوقف الأمطار قبل صباح الثلاثاء.

أسبوع عظيم

ومنذ الساعات الأولى لصباح الأحد، اصطف مئات تحت المطر أمام كاتدرائية القديس يوسف في العاصمة الإماراتية، التي سيزورها أيضًا البابا صباح الثلاثاء، أملاً في الحصول على آخر التذاكر لحضور القداس.

ووقفت الأميركية الحامل كولينز كوشيه راين (39 عامًا) المقيمة في الإمارات بانتظار تذكرتها. وقالت لـ«فرانس برس»: «إن مجيء البابا يفتح المجال أمام محادثات حول التسامح يجب أن يسمعها كل العالم».

وأكد من جهته الأيرلندي شين غالاغير أن الحماسة تغمره لحضور القداس. وقال غالاغير: «أنا في غاية الحماسة. لقد جاء (البابا) إلى أيرلندا بالقرب من مقر إقامتي في أغسطس الماضي، لكنني لم أتمكن من رؤيته لأنني كنت مضطرًا للمجيء إلى هنا».

وتابع: «إن مجيئه إلى هنا، حيث أعمل وأقيم، أمر رائع، خصوصًا وإنه بلد مسلم. سيكون أسبوعًا عظيمًا».

أما دوريس دسوزا وزوجها، فقد وصلا من مدينة غوا في الهند لحضور القداس. وكانت دسوزا أقامت وعملت في الإمارات مدة 37 عامًا قبل أن تعود إلى بلدها. وقالت «نحن متشوقان للغاية».

وفي الشوارع الرئيسة في أبوظبي وتلك المؤدية إلى مجمع الكاتدرائية، علّقت أعلام الفاتيكان والإمارات بالإضافة إلى أعلام اللقاء الديني الذي سيحضره البابا الإثنين، تحت مسمى «لقاء الأخوة والإنسانية».

أهلاً وسهلاً

واحتلت زيارة البابا العناوين الرئيسة في الصفحات الأولى للصحف المحلية الأحد. وعنونت جريدة «الخليج» بالخط العريض: «أهلاً وسهلاً بابا الفاتيكان».

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في حسابه بـ«تويتر»: «هي زيارة تحمل قيمة إنسانية عظيمة تضيف بها دولتنا صفحة جديدة في تاريخ التآخي والتسامح»، مضيفًا أن الزيارة «تؤكد للعالم نهج دولتنا في التسامح والتعايش السلمي».

ووجّه المسؤول الإماراتي انتقادًا إلى قطر لسماحها بإقامة الشيخ يوسف القرضاوي، المقرّب من جماعة الإخوان المسلمين، على أراضيها، إنما من دون أن يسميه أو يسمي الدولة الجارة، معتبرًا أن بلاده تستضيف «المحبة»، بينما قطر تستضيف «الإرهاب».

وكتب «شتّان بين من يستضيف مفتي العنف والإرهاب ومن يصدر فتاوي تبرر استهداف المدنيين، ومن يستضيف بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في حوار المحبة والتواصل».

والعلاقات مقطوعة بين الإمارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، على خلفية اتهام الدول الأربع الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، وهو ما تنفيه قطر.

عام التسامح

تقدّم الإمارات نفسها على أنّها مكان للتسامح بين الأديان المختلفة، وتسمح بممارسة الشعائر الدينية المسيحية في العديد من الكنائس، كما هو الحال في الدول الخليجية الأخرى، باستثناء السعودية التي تحظر ممارسة أي ديانة غير الإسلام.

لكن الإمارات تواجه انتقادات من منظمات حقوقية لدورها في الحرب الدائرة في اليمن المجاور حيث قتل آلاف المدنيين، وتتعرّض لاتهامات بملاحقة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي 31 ديسمبر، أيّدت محكمة إماراتية حبس الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور مدة عشر سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وصدر الحكم قبل يوم من بداية سنة جديدة أطلقت عليها الإمارات اسم «عام التسامح»، في دولة تضم حكومتها وزيرًا للتسامح. والأحد، وجّهت منظمة هيومين رايتس ووتش الحقوقية رسالة إلى البابا فرنسيس.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة في بيان: «رغم تأكيداتها على التسامح، لم تُظهر حكومة الإمارات أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها الحقوقي».

وتابعت: «مع ذلك، فقد أظهرت مدى حساسيتها بشأن صورتها العالمية، وعلى البابا فرنسيس توظيف زيارته للضغط على قادة الإمارات للوفاء بالتزاماتهم الحقوقية في الداخل والخارج».