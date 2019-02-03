الأمم المتحدة تجمع ممثلين عن الحكومة اليمنية والمتمردين على متن سفينة

مبنى دمره قصف للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن

عقدت اللجنة المكلّفة مراقبة تنفيذ اتفاق الانسحاب ووقف إطلاق النار في الحديدة في اليمن اجتماعًا جديدًا الإثنين على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة قبالة المدينة الساحلية، في حضور ممثلين عن الحكومة المعترف بها والمتمردين الحوثيين، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وهذا ثالث اجتماع للجنة المشتركة بعيد تشكيلها في أعقاب التوصل إلى اتفاق في محادثات في السويد في ديسمبر، والأول منذ أن أعلن المتمردون مقاطعة الاجتماعات بسبب خلافات مع بعثة الأمم المتحدة قبل أقل من شهر.

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وقال مسؤول حكومي يمني مشارك في الاجتماعات لـ«فرانس برس» مشترطًا عدم الكشف عن هويته إن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، رئيس اللجنة، نجح في جمع طرفي النزاع «فوق سفينة تابعة للأمم المتحدة ترسو قبالة ميناء الحديدة» على البحر الأحمر.

وأضاف أن الاجتماعات توقفت خلال الأسابيع الماضية «بسبب عراقيل وصعوبات واجهت رئيس اللجنة، إلى جانب امتناع الحوثيين المشاركة في لقاءات بمناطق سيطرة الحكومة بالدريهمي» جنوب مدينة الحديدة.

وأكد أن اجتماع الإثنين: «ركّز على تعزيز وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وملف الانسحاب من المدينة والموانئ تنفيذًا لاتفاق السويد».

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، حربًا منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيّين المدعومين من إيران والقوّات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليًا عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا للقوات الحكومية.

ومذّاك، قُتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفق منظّمة الصحّة العالميّة، بينما تقول منظّمات حقوقيّة مستقلّة إنّ عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

وتدخل عبر ميناء الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية إلى اليمن، وهو يشكّل شريان حياة لملايين اليمنيين.

وتحاول القوات الحكومية استعادة السيطرة على مدينة الحديدة الخاضعة لسلطة المتمردين منذ أشهر، وتمكّنت من دخول مدينة الحديدة من جهتي الشرق والجنوب، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في السويد لوقف إطلاق النار في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، والانسحاب من المدينة، وتبادل آلاف الأسرى.

ونص قرار أممي على إرسال بعثة قوامها 75 مراقبًا مدنيًا إلى الحديدة والموانئ المحيطة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة، لكن 20 مراقبًا فقط يتواجدون حاليًا على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أميين.

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ويسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة وسط تبادل الحكومة اليمنية والمتمرّدين الحوثيين الاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر، كما تم تمديد المُهل الزمنيّة لانسحاب المقاتلين وتبادل الأسرى بسبب «صعوبات على الأرض»، بحسب الأمم المتحدة.

وفي 29 يناير اختار أنطونيو غوتيريش ضابطًا سابقًا دنماركيًا هو الجنرال المتقاعد مايكل لوليسغارد ليحل محل كمارت على رأس بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى اليمن.