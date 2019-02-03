نواب مصريون يعتزمون تقديم اقتراح لتعديل الدستور

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 08:33 صباحا
منظر عام لمجلس النواب المصري في القاهرة (أرشيفية: رويترز)

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن ائتلافا من أعضاء مجلس النواب سيقدم طلبا لإجراء تعديلات دستورية تتضمن استحداث مجلس للشيوخ وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

ومن المقرر تقديم التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال لبيوم الأحد. ولا بد وأن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان على أي تعديلات على أن يعقب ذلك استفتاء، حسب وكالة «رويترز».

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن التعديلات التي اقترحها النواب تشمل إعادة مجلس الشورى إلى جانب مجلس النواب الحالي الذي يضم 596 نائبا وكان يعرف من قبل باسم مجلس الشعب إلى أن تم إلغاؤه في 2014 وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 % من المقاعد، إضافة إلى «التمثيل الملائمK للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.

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