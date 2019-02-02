تركيا تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي عدم التجديد للمراقبين الدوليين في الخليل

مقر بعثة المراقبين الدوليين في الخليل وعلم البعثة (ا ف ب)

نددت تركيا «بشدة» بقرار إسرائيل عدم التجديد لبعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان في ساعة متأخرة الجمعة وفق «فرانس برس»: «ندين بشدة قرار إسرائيل الأحادي إنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي الموقت في الخليل... ونتوقع أن تتم العودة عن هذا القرار السياسي».

اقرأ أيضًا: تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل عدم التجديد لبعثة المراقبين الدوليين في الخليل

ونُشرت بعثة المراقبين في الخليل بموجب اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين تم التوصل إليه بعد مجزرة فبراير 1994 عندما قام مستوطن إسرائيلي بقتل 29 فلسطينيًا كانوا يصلون داخل الحرم الاإبراهيمي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين إنه لن يجدد للبعثة واتهمها بالانحياز. غير أن أنقرة رفضت الاتهام الإسرائيلي. وقالت: «نرفض قطعًا الاتهام بأن بعثة المراقبين كانت تعمل ضد إسرائيل، والذي قدمته إسرائيل مبررًا لقرارها».

اقرأ أيضًا: الاحتلال الإسرائيلي ينهي مهمة المراقبين الدوليين في الخليل

وتشارك تركيا بمراقبين في البعثة التي تقودها النروج ومهمتها رصد التجاوزات التي يرتكبها المستوطنون أو الفلسطينيون ولا يحق لعناصرها التدخل مباشرة لدى وقوع حوادث. كما ندد مسؤولون فلسطينيون وأوربيون بالقرار الإسرائيلي.