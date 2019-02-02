الأردن يوافق على طلب أممي باستضافة جولة جديدة من المفاوضات حول اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 فبراير 2019, 11:02 صباحا
القيادي في حركة التمرد الحوثية في اليمن عبد القادرة المرتضى خلال إحدى جولات المحادثات (ا ف ب)

أعلن الأردن، السبت، أنه وافق على طلب جديد من الأمم المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في عمان الأسبوع المقبل لبحث اتفاق الأسرى.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، إن «الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (مارتن غريفيث) لعقد اجتماع في عمان الأسبوع المقبل بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى و المعتقلين».

اقرأ أيضًا: «صعوبات على الأرض» تمدد الجداول الزمنية لاتفاقات اليمن

وأضاف أن «موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة».

وكان ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون عقدوا منتصف الشهر الماضي جولة أولى من المباحثات منذ اتفاق السويد في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

ولم يرشح شيء عن هذا الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي مكتب مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن والصليب الأحمر.

وحققت الأمم المتحدة اختراقًا في 13 ديسمبر بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين ممثلين عن حكومة عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية والإمارات من جهة، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة ثانية.

وبموجب هذا الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر في مدينة الحديدة الواقعة في غرب اليمن على البحر الأحمر، على أن يلتزم المقاتلون الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إلى جانب الاتفاق على تبادل الأسرى الذي يتعلق بنحو 15 ألف شخص من الطرفين.

اقرأ أيضًا: اتجاه لتغيير رئيس مراقبي الأمم المتحدة في اليمن

وأفرج التحالف العسكري بقيادة السعوديّة في اليمن في 31 يناير عن سبعة أسرى من المتمرّدين الحوثيّين نُقلوا من الرياض إلى صنعاء عبر الصليب الأحمر، غداة إفراج الحوثيّين عن جندي سعودي.

ويخوض الحوثيون المدعومون من إيران حربًا مستمرة منذ أربع سنوات ضد القوات الحكومية اليمنية والتحالف. وتسبب النزاع بأزمة إنسانية اعتبرتها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم إذ يواجه الملايين خطر المجاعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كأس إسبانيا: برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف النهائي
رياضة عالمية
منظمة تنفي اغتيال رئيس مؤسسات المجتمع المدني بسبها: الصورة مفبركة
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»
ليبيا
كاركاتير خيري - غسان سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
رياضة محلية
تقنية الجيل الخامس تجلب المزيد من المنافع والمخاطر
علوم وتكنولوجيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على ضابط من المعارضة التشادية في مداهمة أمنية
ليبيا
القضاء الفرنسي يرفض بشكل نهائي طعن ساركوزي في قضية التمويل الليبي
ليبيا
سلامة رافضًا تحديد موعد: المؤتمر الوطني سينعقد عندما ينضج التفاهم بين الليبيين
ليبيا
بالصور: نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة تزور «شركة تطوير» في بنغازي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبل تصدر تحديثًا لإصلاح خلل بالخصوصية