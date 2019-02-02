واشنطن تدعو حكومة لبنان للتأكد من عدم استفادة حزب الله من التمويل الرسمي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 فبراير 2019, 07:43 صباحا
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يتحدث الى الاعلاميين في القصر الرئاسي في بعبدا

دعت الولايات المتحدة السلطات اللبنانية الجمعة إلى التأكد من عدم استخدام  حزب الله الأموال الرسمية لصالحه بعد أن حصل على ثلاث حقائب في الحكومة الجديدة، مؤكدة استعدادها للعمل مع هذه الحكومة.

ورحبت بتشكيل الحكومة بعد ثمانية أشهر من التأخير، وقالت إن وزير الخارجية مايك بومبيو كان أعرب عن أمله في زيارة لبنان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو «نشعر بالقلق حيال أن حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة أجنبية إرهابية، سيواصل شغل حقائب وزارية وسُمح له بتسمية وزير الصحة».

وأضاف في بيان: «ندعو الحكومة الجديدة إلى ضمان عدم استخدام موارد وخدمات هذه الوزارات لتقديم الدعم لحزب الله»، إلا أن حقيبة الصحة تجعل من الصعب على الجهات المانحة تجنب حزب الله الذي يخضع للعديد من العقوبات الأميركية.

وتعهد مؤتمر للمانحين في باريس العام الماضي بمنح لبنان مبلغ 11 مليار دولار على شكل مساعدات وقروض منخفضة الفائدة، أملا في تجنب كارثة وسط حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتدفق 1,5 مليون لاجئ سوري على البلاد.

ورحب بلادينو بمؤشرات من زعماء لبنانيين بأنهم سيلتزمون قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي نص على وقف لإطلاق النار في 2006 عقب الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كأس إسبانيا: برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف النهائي
رياضة عالمية
منظمة تنفي اغتيال رئيس مؤسسات المجتمع المدني بسبها: الصورة مفبركة
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»
ليبيا
كاركاتير خيري - غسان سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
رياضة محلية
تقنية الجيل الخامس تجلب المزيد من المنافع والمخاطر
علوم وتكنولوجيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على ضابط من المعارضة التشادية في مداهمة أمنية
ليبيا
القضاء الفرنسي يرفض بشكل نهائي طعن ساركوزي في قضية التمويل الليبي
ليبيا
سلامة رافضًا تحديد موعد: المؤتمر الوطني سينعقد عندما ينضج التفاهم بين الليبيين
ليبيا
بالصور: نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة تزور «شركة تطوير» في بنغازي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج لضغط الدم يكافح الزهايمر