مسؤول أميركي: وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية في الضفة وغزة

فلسطيني يمر أمام لافتة مشروع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (رويترز)

قال مسؤول أميركي، يوم الجمعة، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أوقفت كل مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. والقرار مرتبط بمهلة انتهت يوم 31 يناير حددها قانون أميركي جديد يجعل الأجانب الذين يتلقون مساعدات أميركية أكثر عرضة لدعاوى قضائية في مجال مكافحة الإرهاب.

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وأوضحت «رويترز» أن المهلة تعني أيضًا وقف مساعدات أميركية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية.

ويُمكن القانون الأميركيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أميركية أمام المحاكم الأميركية بناءً على مزاعم عن تورطهم في «أعمال حرب». ورفضت السلطة الفلسطينية تلقي المزيد من التمويل الأميركي بسبب القلق من المخاطر القانونية.

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وأوضح المسؤول: «كل مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت». وأضاف أنهم لا يتخذون حاليًا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ولم يُتخذ قرار بشأن تعيين موظفين في المستقبل في بعثة الوكالة بالسفارة الأميركية في القدس.