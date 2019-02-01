أستراليا تعترف باحتمال مقتل مدنين جراء ضربة نفذتها في العراق عام 2017

ضربة جوية سابقة للتحالف الدولي. (أرشيفية. رويترز)

قالت الحكومة الأسترالية إن ضربة جوية نفذتها في العراق «ربما» أسقطت قتلى مدنيين، وذلك بعد تحقيق استمر عامًا أجرته كانبرا التي تشارك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في العراق وسورية.

وذكرت وزارة الدفاع الأسترالية، في وقت متأخر مساء الخميس، أن طائرتين أستراليتين من طراز «سوبر هورنيت» أسقطتا قنابل على مبنى وفناء بعدما طلبت قوات الأمن العراقية المساعدة لضرب حي في غرب الموصل كان مقاتلو تنظيم «داعش» بنوا مواقع فيه، بحسب وكالة «رويترز».

ولا توجد معلومات استخباراتية محددة تشير إلى أنه كان هناك مدنيون في المواقع المستهدفة، لكن وزارة الدفاع قالت: «كان من المستحيل التأكد في ظل الظروف الملحة التي كانت تواجهها القوات العراقية في ذلك الوقت». وفي أعقاب اكتمال التحقيق في ديسمبر، خلصت قوة الدفاع الأسترالية إلى أن المزاعم «ذات مصداقية».

وقال المارشال بسلاح الجو ميل هوبفيلد، في بيان: «لقد حددنا في نهاية المطاف أن من الممكن أن تحالفنا أسقط دون قصد قتلى مدنيين خلال تلك الضربات... مقتل أي مدني أمر يبعث على الأسف الشديد ونتعامل مع كل المزاعم بجدية شديدة».

وقدر التحالف أن ما بين ستة و18 مدنيًا ربما قتلوا.

وقالت القوة المشتركة، في بيان يوم الخميس، إن التحالف نفذ 32397 ضربة في العراق وسورية بين أغسطس 2014 ونهاية 2018، ويقدر بأن ما لا يقل عن 1190 مدنيًا قتلوا «دون قصد» في تلك الفترة.

وأنهت أستراليا ضرباتها الجوية في العراق وسورية في يناير.